Гвардиола отказался обсуждать шансы «Ман Сити» на требл: «Не собираюсь ввязываться в это. Следующий матч – с «МЮ»

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Пеп Гвардиола отказался обсуждать возможность выиграть три турнира с «Манчестер Сити».

«Горожане» обыграли «Питерборо» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я не собираюсь ввязываться в это. Наш следующий матч – с «Манчестер Юнайтед».

О выступлении Мареза и Грилиша против «Питерборо»

«Марез сейчас играет на той позиции, на которой выступал всю карьеру. Мы знаем его навыки, и я больше всех горжусь им, поскольку он любит играть в футбол. Для него это не работа, а способ получить удовольствие.

У Грилиша были моменты в первом тайме, когда было потяжелее. Он вернулся после травмы и играет на действительно высоком уровне», – отметил главный тренер «Манчестер Сити».

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