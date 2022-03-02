Гвардиола отказался обсуждать шансы «Ман Сити» на требл: «Не собираюсь ввязываться в это. Следующий матч – с «МЮ»

отказался обсуждать возможность выиграть три турнира с «Манчестер Сити».

«Горожане» обыграли (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Я не собираюсь ввязываться в это. Наш следующий матч – с «Манчестер Юнайтед».

О выступлении Мареза и Грилиша против «Питерборо»

«Марез сейчас играет на той позиции, на которой выступал всю карьеру. Мы знаем его навыки, и я больше всех горжусь им, поскольку он любит играть в футбол. Для него это не работа, а способ получить удовольствие.

У Грилиша были моменты в первом тайме, когда было потяжелее. Он вернулся после травмы и играет на действительно высоком уровне», – отметил главный тренер .