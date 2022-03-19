Левандовски забил 45 голов в 37 матчах за «Баварию» в сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия Унион Берлин Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил шестой гол в последних трех матчах за «Баварию».

Польский нападающий принимает участие в разгроме «Унион Берлин» (3:0, перерыв) в 27-м туре Бундеслиги. В конце первого тайма он реализовал пенальти, а в начале второй половины игры забил второй гол

В текущем сезоне 33-летний форвард проводит 37-ю игру на клубном уровне и за это время отметился 45 голами.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Бавария» – «Унион». 3:0 – Левандовски реализовал пенальти. Онлайн-трансляция

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