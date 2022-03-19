Ваноли про 1:1 с «Нижним Новгородом»: «Игроки «Спартака» в целом понимают, куда нам двигаться»

нашел плюсы в ничьей «Спартака» с «Нижним Новгородом» (1:1) в 22-м туре .

«Есть положительный момент в игре – второй тайм. В первом команда немного боялась. Возможно, давило то, что от ребят требовался результат. Но потом получилось исправить игру. Был пенальти, который нам не засчитали.

В целом ребята понимают, куда нам надо двигаться», – сказал главный тренер .

Промес умудрился дважды коснуться мяча при пенальти. Гол отменили, Ваноли намекает, что Квинси отвлек игрок у штанги 👀