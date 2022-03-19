«Спартак» набрал 27 очков в 22 турах – худший результат с сезона-2003. Тогда клуб стал 10-м

Теги Спартак премьер-лига Россия Паоло Ваноли Футбол

У «Спартака» худший с 2003 года результат набранных очков после 22 туров чемпионата.

Московская команда сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

Сейчас у красно-белых 27 очков – меньше на данном этапе сезона было только в сезоне-2003 (25).

Тот сезон «Спартак» завершил на 10-м месте – это худший результат клуба за все время выступлений в чемпионате России.

В этом розыгрыше РПЛ команда Паоло Ваноли на текущий момент идет девятой в таблице, однако в случае победы «Рубина» в этом туре «Спартак» опустится на десятую позицию.

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