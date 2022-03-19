Погба, Кавани, Лингард и Мата бесплатно уйдут из «МЮ» летом, вероятно

Сразу несколько игроков близки к уходу из клуба по завершении сезона.

Летом истекают сроки контрактов у , , и .

Все они с высокой долей вероятности покинут клуб свободными агентами.

Погба выступает за «МЮ» с 2016 года. Его статистика – здесь.

Кавани проводит в составе «Юнайтед» второй сезон. Его показатели вы найдете здесь.

Лингард является воспитанником академии «МЮ», к которой он присоединился в 2000 году. Его статистика – здесь.

Мата перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из . Его статистику можно изучить по ссылке.