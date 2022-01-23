«Реал» интересуется Беллингемом, Виртцем, Гравенберхом, Тчуамени, Фофана и 15-летним форвардом «Палмейрас» Эндриком

интересуется рядом молодых игроков, которые могут усилить команду в ближайшем будущем.

«Бланкос» следят за молодыми футболистами, так как понимают, что на трансферном рынке приходится конкурировать с более финансово сильными клубами.

В список интересов «Мадрида» входят 21-летний хавбек Орельен Тчуамени, 18-летний полузащитник Джуд Беллингем из дортмундской , 19-летний хавбек Райан Гравенберх, 21-летний защитник Уэсли Фофана и 18-летний полузащитник «Байера» Флориан Виртц.

Кроме того, «Реалу» интересен 15-летний нападающий «Палмейрас» Эндрик, но бразилец не сможет переехать в Европу, пока ему не исполнится 18.