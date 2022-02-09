Евгений Савин: «Понятие «футбольный агент» в России сильно изнасиловано. У профессии хреновый шлейф, деньги зарабатывают сомнительно»

Владелец «Красавы» Евгений Савин поделился мнением об агентах в российском футболе.
В клубе Савина «Красава» пост спортивного директора клуба занял бывший украинский агент Александр Панков.
– Евгений, вы довольно часто противопоставляли клуб агентам. Говорили: в «Красаву» приходят игроки, которые агентам не нужны. И ставите спортивным директором агента. Нет противоречия?
– Понятие «футбольный агент» в России очень сильно изнасиловано. Если человек профессионал с хорошей репутацией и может помочь нам – почему нет? Мое отношение к профессии агента – плохое. У нее очень хреновый шлейф, деньги зарабатывают крайне сомнительно.
Но так нельзя говорить про всех агентов. Александр перешел из другого рынка, готов приносить пользу клубу, при этом не имея личных интересов – я других таких примеров и не знаю, – рассказал Савин.