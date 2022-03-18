Николсон не планирует уходить из «Спартака»: «Шамар на сто процентов сосредоточен на клубе»

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Шамар Николсон не намерен уходить из «Спартака».

Агент форварда опроверг информацию All Sports Jamaica о том, что ямаец может покинуть команду, воспользовавшись разрешением от ФИФА временно приостановить контракт.

«До сих пор мы не обсуждали этот вариант ни на минуту. Шамар на сто процентов сосредоточен на «Спартаке» и не думает ни о чем другом. 

Никто из Ямайки не призывал его покинуть Россию, как это пишут», – сказал Ненад Портега.

В 4 матчах за «Спартак» во всех турнирах Николсон забил 4 гола. Его статистика – здесь.

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