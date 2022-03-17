«В каждой игре на арену выходят эти люди в черном и начинают козырять». Экс-гендиректор «Спартака» Шавло о судьях

раскритиковал работу российских судей.

ЭСК РФС признал неправильным решение арбитра Павла Кукуляка о назначении пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».

– «Спартак» проиграл матч с «Краснодаром», уже ничего не сделаешь. Высшие судейские органы, которые каждый раз меняют правила, сами запутались. Сначала давали нападающим преимущество в атаке, даже если было небольшое положение вне игры – сейчас это отменили. Судьям не хватает игрового опыта, чтобы правильно оценить ситуацию.

Когда был офсайд у Николсона, этот момент смотрели пять минут. Эту линию можно было чертить, как угодно. Нужно давать преимущество в атаке, чтобы матч становился интереснее, а сейчас смотрят каждый миллиметр. У судей есть еще одно бредовое решение – это сигнализировать о положении вне игры, когда футболист забил мяч. Зачем это делать, ведь так игрок может получить травму, если до конца будет доигрывать момент.

Пенальти на Сперцяне не было видно. Этот момент надо разбирать очень внимательно. Умяров точно его не задел. Мартинс просто ставил свою ногу, а Эдурад заносил свою для удара и зацепил голеностоп Мартинса. Судья же сразу определил пенальти – это настораживает.

– Нужно ли как-то наказывать Кукуляка?

– Некому наказывать. Все, кто отвечал за судейство – их уже нет. В каждой игре на арену выходят эти люди в черном и начинают козырять. Правильно Слуцкий сказал, что они выходят и считают себя главными на поле. Главные – игроки, а судьи не должны мешать.

У наших арбитров прослеживается непоследовательность. Такое впечатление, что все судят по разным правилам, – сказал бывший генеральный директор .