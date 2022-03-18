Хави: «Лигу Европы считают вторым дивизионом, но это совсем не так. Не думаю, что «Барса» фаворит»

высказался о перспективах «Барселоны» в Лиге Европы.

«Я не думаю, что фаворит. Мы не знаем, какой соперник нам достанется. У нас нет опыта игры в , но мы воодушевлены.

Люди считают Лигу Европы вторым дивизионом, но это совсем не так. Здесь играют отличные команды. Это поворотный момент для нашего проекта», – сказал тренер каталонского клуба.

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