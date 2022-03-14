Клеман о 0:1 со «Страсбуром»: «Хочу, чтобы «Монако» бился до конца и отреагировал в матче с «Брагой»

Главный тренер подвел итоги матча 1 со «Страсбуром» (0:1).

– Мы знали, что в Страсбурге будет трудно победить. Соперник играет крайне агрессивно и не боится вступать в единоборства. Мы хорошо начали отвечать им в начале игры.

Это не попытка оправдаться, но мне хотелось бы просто указать на один факт: мы пропустили гол со стандарта, которого не должно было быть. Это был первый момент у наших ворот.

Для нас это снова вылилось в ситуацию с серьезными последствиями, так как затем они смогли перестроиться, чтобы сохранить преимущество, их команда стала играть ближе к своим воротам и пользоваться передачами. Это изменило многое на тот момент, потому что у нас было чувство, что мы начали лучше распоряжаться мячом. Однако я был расстроен последними 30 минутами матча, мы меньше вступали в единоборства. Я хочу, чтобы моя команда билась до конца.

– Как вы собираетесь возвращаться в правильное русло?

– В футболе всегда нужно уметь отвечать. Мы не можем изменить то, что уже случилось, поэтому нужно двигаться вперед как единый коллектив. Это будет возможно, если команда будет действовать энергично, проявит единство и сыграет с позиции силы. Мне хочется видеть такую игру, которую мы показали во встрече с «Бордо», когда остались в меньшинстве. И это нужно будет претворить в жизнь уже в ближайший четверг в матче с «Брагой».

– Что нужно сделать, чтобы вернуться на победную тропу?

– Мы работали крайне упорно с того момента, как я возглавил команду. Я поговорил с игроками в раздевалке. Я хочу, чтобы моя команда отреагировала на это в ближайший четверг и недели, которые последуют. Сегодня я расстроен, но мне хочется смотреть вперед. Чувствуешь себя хорошо, когда настроение в команде положительное, это коллективный аспект. Возвращение в строй некоторых футболистов пойдет нам на пользу.

Не стоит забывать, что сила «Страсбура» кроется в том, что они сводят игру своих соперников на нет и препятствуют тому, чтобы их оппоненты предпринимали попытки забить. У нас получалось взаимодействовать и совершать рывки в первом тайме. Но очень многое меняется, когда пропускаешь гол, который не должен был быть засчитан. Повторюсь, затем им было проще действовать у своих ворот, – сказал Клеман.