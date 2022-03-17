Габулов о моратории на вылет из РПЛ: «Единственно правильное решение в текущей ситуации»

поддержал идею об отмене вылета из в этом сезоне.

– Турнирные обстоятельства непростые: – на 16-й строчке. Однако, если будет принят мораторий на вылет, обстоятельства могут смягчиться.

– Мы понимаем, что принятие моратория на вылет было бы единственно правильным решением в текущей ситуации, связанной со спортивной составляющей чемпионата. В данный момент мы свою позицию на собрании лиги озвучили, но на выступлении команды это никак сказаться не может, потому что все мы – спортсмены.

Вне зависимости о того, будет принято это решение или нет, мы намерены биться в каждом матче, не обращая внимания на нашу позицию в турнирной таблице. Мы намерены выходить на каждый матч, чтобы побеждать в нем, – сказал генеральный директор «Химок».