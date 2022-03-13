«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на неназначенный пенальти в матче с «Крыльями» на Юри Алберто

«Зенит» обжалует судейство в матче с «Крыльями Советов».
Сегодня сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с самарцами (1:1) в рамках 21-го тура РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить эпизод матча, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Зенита».
На 9-й минуте форвард «Зенита» Юри Алберто упал в чужой штрафной в столкновении с защитником «Крыльев» Александром Солдатенковым, однако главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не вмешались в эпизод.
Для Фролова это был лишь третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.