«Зенит» подаст жалобу в ЭСК РФС на неназначенный пенальти в матче с «Крыльями» на Юри Алберто

«Зенит» обжалует судейство в матче с «Крыльями Советов».

Сегодня сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с самарцами (1:1) в рамках 21-го тура РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга собирается обратиться в Экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить эпизод матча, сообщили «Спорт-Экспрессу» в пресс-службе «Зенита».

На 9-й минуте форвард упал в чужой штрафной в столкновении с защитником , однако главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не вмешались в эпизод.

Для Фролова это был лишь третий матч в качестве главного арбитра .