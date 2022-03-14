«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в матче с «Крыльями» на Алберто

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«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Крыльями Советов».

Петербуржцы обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод игры РПЛ с самарцами (1:1), сообщили в пресс-службе «Зенита».

На 9-й минуте форвард «Зенита» Юри Алберто упал в чужой штрафной в столкновении с защитником «Крыльев» Александром Солдатенковым, однако главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не вмешались в эпизод.

Для Фролова это был третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.

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