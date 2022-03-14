«Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за неназначенного пенальти в матче с «Крыльями» на Алберто

«Зенит» пожаловался на судейство в матче с «Крыльями Советов».
Петербуржцы обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить эпизод игры РПЛ с самарцами (1:1), сообщили в пресс-службе «Зенита».
На 9-й минуте форвард «Зенита» Юри Алберто упал в чужой штрафной в столкновении с защитником «Крыльев» Александром Солдатенковым, однако главный арбитр Антон Фролов не отреагировал на момент. Видеоассистенты Павел Кукуян и Алексей Стипиди не вмешались в эпизод.
Для Фролова это был третий матч в качестве главного арбитра РПЛ.
«Зенит» подпускает «Динамо» и ЦСКА. Спасибо огненной концовке матча с «Крыльями»