«Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 4 очков

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Розе Юлиан Нагельсманн Футбол

Дортмундская «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» в Бундеслиге до 4 очков.

В 25-м туре чемпионата Германии команда Марко Розе одержала победу над «Майнцем» (1:0), а мюнхенская команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Таким образом, после 26 проведенных матчей команда Юлиана Нагельсманна занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Боруссия» идет второй с 56 баллами.

Следующий матч «Бавария» проведет 19 марта – против «Униона». «Боруссия» встретится с «Кельном» 20 марта.

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