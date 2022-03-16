«Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до 4 очков

Дортмундская сократила отставание от «Баварии» в Бундеслиге до 4 очков.

В 25-м туре чемпионата Германии команда одержала победу над «Майнцем» (1:0), а мюнхенская команда сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Таким образом, после 26 проведенных матчей команда занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 60 очков. «Боруссия» идет второй с 56 баллами.

Следующий матч проведет 19 марта – против «Униона». «Боруссия» встретится с «Кельном» 20 марта.