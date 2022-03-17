Защитник «Вильярреала» Пау Торрес о 3:0 с «Юве»: «Выход Морено сильно изменил игру, Рульи был прекрасен»

Пау Торрес прокомментировал выход «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник испанского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с (3:0, первая игра – 1:1).

«План был такой: сохранить интригу как можно дольше. Несколько наших ведущих игроков остались в запасе, и выход Жерара [Морено] сильно изменил игру. Это топ-игрок.

До матча мы даже и не думали, что выиграем с таким счетом. Знали, что у них будут моменты, но Рульи был прекрасен, и нам немного повезло. Но без удачи никак», – сказал Торрес.

Пау Торрес – символ «Вильярреала». Влюблен в город, ребенком выбегал на поле праздновать камбэк в Ла Лигу