Пулишич и Коке – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в чемпионов.

По итогам ответных матчей 1/8 финала в список попали четыре футболиста.

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес забил гол в игре с «Аяксом» (1:0).

Полузащитник Коке в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) отдал 85% точных передач и преодолел дистанцию 11,07 км.

Хавбек забил гол в игре с «Лиллем» (2:1).

Вратарь Херонимо Рульи сделал 5 сэйвов в матче с «Ювентусом» (3:0).

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