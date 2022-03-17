Пулишич и Коке – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

По итогам ответных матчей 1/8 финала в список попали четыре футболиста.

Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес забил гол в игре с «Аяксом» (1:0).

Полузащитник «Атлетико» Коке в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:0) отдал 85% точных передач и преодолел дистанцию 11,07 км.

Хавбек «Челси» Кристиан Пулишич забил гол в игре с «Лиллем» (2:1).

Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи сделал 5 сэйвов в матче с «Ювентусом» (3:0).

Такой важный гол Пулишича в Лилле. Мастерски рванул без мяча

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