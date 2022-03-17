Клопп о 2:0 с «Арсеналом»: «Алиссон спас задницу Тиаго, «Ливерпуль» могли наказать за ошибку. Важнейшие три очка»

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Юрген Клопп высказался о победе над «Арсеналом» и борьбе за титул с «Манчестер Сити».

В рамках перенесенного матча 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Арсенал» (2:0) и до 1 очка сократил отставание от «Сити».

Об игре

«Действительно важнейшие три очка. Приехать сюда и обыграть «Арсенал» – это здорово, но выиграть таким образом – это еще более особенный момент.

Мы здорово начали, потом игра стала более открытой, обе команды были терпеливы, мы не очень хорошо владели мячом. У соперника были хорошие отрезки, и нам приходилось трудно.

Хотели улучшить свою игру после перерыва. Начали защищаться выше, перехватили инициативу, и игра поменялась.

Ошибка Тиаго? Такое случается, но лучше бы этого не было. Думаю, он испытал самое больше облегчение, Алиссон спас его задницу. Нас могли наказать, и соперник повел бы. Но потом Жота забил, и повели мы. Это очень важный момент».

О чемпионской гонке

«Я очень рад за команду, рад той ситуации, в которой мы оказали, но это не меняет все кардинально. Нам нужно двигаться вперед.

В первом тайме я видел команду, которая усердно трудилась, а во втором – наслаждалась игрой, когда мы активизировались.

Нам очень хочется получать удовольствие от этой ситуации и побеждать. Это непросто. Нужно сохранять правильный менталитет», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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