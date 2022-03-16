Аллегри перед «Вильярреалом»: «Я сказал парням, если они не хотят тренироваться завтра, «Ювентусу» нужно выйти в четвертьфинал»

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Первая игра 1/8 финала завершилась вничью (1:1). Сегодня команды сыграют в Турине.

«Нам нужны хорошая игра и терпение против очень классной команды. выиграл так много в Европе – на нам нужно превосходное выступление.

Игра может быть очень тактической, но, возможно, она вскроется буквально сразу. Замены тоже могут сыграть очень важную роль.

Выход в четвертьфинал стал бы большим достижением, тем более мы все еще боремся на всех фронтах.

Я сказал парням, если они не хотят тренироваться завтра, то нам нужно забронировать себе место в следующем раунде», – заявил главный тренер в эфире Amazon Prime Italia.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 23:00 по московскому времени. На сайте также будет доступна видеотрансляция.