Лига чемпионов. «МЮ» примет «Атлетико», «Аякс» сыграет с «Бенфикой»

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Также сегодня четвертьфиналиста определят «Аякс» и «Бенфика».
В среду «Челси» сыграет на выезде с «Лиллем», «Ювентус» – с «Вильярреалом».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Олд Траффорд»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 15 марта, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
Первый матч: 2:2
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Пьер-Моруа»
Первый матч: 0:2
- Дата проведения
- 16 марта, 23.00, «Альянц Стэдиум»
Первый матч: 1:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.