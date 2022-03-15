Лига чемпионов. «МЮ» примет «Атлетико», «Аякс» сыграет с «Бенфикой»

сыграет с в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также сегодня четвертьфиналиста определят «Аякс» и «Бенфика».

В среду сыграет на выезде с , – с .

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:2

Первый матч: 0:2

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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