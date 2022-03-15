Лига чемпионов. «МЮ» примет «Атлетико», «Аякс» сыграет с «Бенфикой»

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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также сегодня четвертьфиналиста определят «Аякс» и «Бенфика».

В среду «Челси» сыграет на выезде с «Лиллем», «Ювентус» – с «Вильярреалом»

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Манчестер Юнайтед Англия – Атлетико Испания
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Олд Траффорд»
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Первый матч: 1:1

Аякс Нидерланды – Бенфика Португалия
Дата проведения
15 марта, 23.00, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 2:2

Лилль Франция – Челси Англия
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:2

Ювентус Италия – Вильярреал Испания
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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