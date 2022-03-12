Погба о критике в адрес Роналду: «В «МЮ» играет лучший нападающий в истории, проблема не может быть в нем»

назвал лучшим нападающим в истории.

Полузащитник высказался об игре португальца и критике в его адрес после матча с «Тоттенхэмом» (3:2), в котором Роналду сделал хет-трик.

«Это была прекрасная игра и прекрасная реакция с нашей стороны. Мы причиняли им боль в нужные моменты, и Роналду сделал то, что у него получается лучше всего.

Проблема никогда не была в нем. В нашей команде играет лучший нападающий в истории, проблема не может быть в нем. Сегодня его игра и игра всей команды была блестящей.

Мы отреагировали очень хорошо. Мы продолжали давить. Команда работала. Мы нашли правильную игру и таким образом причиняли им боль», – сказал Погба.