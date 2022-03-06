Аллегри о Погба: «У нас были отличные отношения, но он злится, что я всегда обыгрывал его в баскетбол»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Массимилиано Аллегри рассказал об отношениях с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Француз играл под руководством итальянского тренера в «Ювентусе» с 2014 по 2016 год. Сообщалось, что туринцы хотят подписать полузащитника летом в качестве свободного агента.

«Сейчас нет смысла говорить о трансферах. Он игрок «МЮ», и я не знаю, что он собирается делать в следующем сезоне.

Действительно, у нас с ним были прекрасные отношения. Но он злится на меня за то, что я всегда обыгрывал его в баскетбол», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные