Семин о 18 клубах в РПЛ: «Я за расширение, вырастет число матчей. Но нужно обязательно соблюдать спортивный принцип»

поддерживает расширение до 18 команд.

«Во-первых, хотелось бы сказать, что при расширении РПЛ до 18 команд вырастет количество матчей. Похоже, что российские команды не будут играть в еврокубках.

Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип. Две последние команды РПЛ должны сыграть переходные матчи с двумя командами, которые займут в ФНЛ третье-четвертое место.

Этот регламент был изначально, и мы не можем так просто к этому отнестись и полностью проигнорировать команды, которые готовились и были уверены в том, что они смогут сыграть переходные матчи за попадание в РПЛ», – сказал бывший тренер .