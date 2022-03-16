«С ухода Фергюсона прошло 10 лет. И авторитет всех тренеров «МЮ» подрывался. Нужно доверить тотальный контроль, нельзя дальше увольнять их каждые 2-3 года». Боснич о клубе

считает, что тренеры «Манчестер Юнайтед» не обладают достаточным уровнем контроля.

«Разочаровывает то, что с выхода сэра Алекса [Фергюсона] на пенсию прошло 10 лет, а авторитет каждого тренера после него каким-то образом подрывался.

Кого бы они ни назначили, они должны принять решение о том, что у тренера должен быть тотальный контроль. Я знаю, что контроль, которым тогда обладал сэр Алекс, пугал некоторых людей, но им придется доверить кому-то такой контроль.

По сути, каждый раз это возвращение к школьной доске. Нельзя увольнять тренеров каждые два или три сезона», – сказал бывший вратарь .