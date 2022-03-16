«МЮ» нужен тренер, вселяющий страх в игроков. У Фергюсона был этот дар. Я бы позвал Конте или Тухеля». Скоулз о клубе

Пол Скоулз дал совет «Манчестер Юнайтед» по поводу выбора нового главного тренера.
«Думаю, для того, чтобы вновь претендовать на титулы, «МЮ» не хватает элитного тренера. Есть хороший состав с несколькими топ-игроками, но последние 3-4 года у команды нет элитного тренера.
Нужен тренер, вселяющий страх в игроков. У Алекса Фергюсона был такой дар, а после него кто-то из тренеров обладал таким качеством? Это особенный талант для тренера.
Игрокам «Ман Сити» при Гвардиоле, игрокам «Ливерпуля» при Клоппе – им никогда ничего не сойдет с рук. Футболистам «МЮ» последние два-три года прощают убийства.
Я бы позвал в клуб Конте или Тухеля», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед», отметив, что он не стал бы приглашать Маурисио Почеттино, возглавляющего сейчас «ПСЖ», или Эрика тен Хага, работающего в «Аяксе».
Антонио Конте в настоящий момент занимает пост главного тренера «Тоттенхэма». Томас Тухель работает с «Челси».