«МЮ» нужен тренер, вселяющий страх в игроков. У Фергюсона был этот дар. Я бы позвал Конте или Тухеля». Скоулз о клубе

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Пол Скоулз дал совет «Манчестер Юнайтед» по поводу выбора нового главного тренера.

«Думаю, для того, чтобы вновь претендовать на титулы, «МЮ» не хватает элитного тренера. Есть хороший состав с несколькими топ-игроками, но последние 3-4 года у команды нет элитного тренера.

Нужен тренер, вселяющий страх в игроков. У Алекса Фергюсона был такой дар, а после него кто-то из тренеров обладал таким качеством? Это особенный талант для тренера.

Игрокам «Ман Сити» при Гвардиоле, игрокам «Ливерпуля» при Клоппе – им никогда ничего не сойдет с рук. Футболистам «МЮ» последние два-три года прощают убийства.

Я бы позвал в клуб Конте или Тухеля», – сказал бывший полузащитник «Юнайтед», отметив, что он не стал бы приглашать Маурисио Почеттино, возглавляющего сейчас «ПСЖ», или Эрика тен Хага, работающего в «Аяксе».

Антонио Конте в настоящий момент занимает пост главного тренера «Тоттенхэма». Томас Тухель работает с «Челси».

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