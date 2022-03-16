«Атлетико» был очень разумен в мельчайших компонентах игры». Фердинанд о победе мадридцев над «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд прокомментировал выход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался после победы мадридского клуба над манкунианцами (1:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:1).

«Нужно отдать должное «Атлетико». Все говорят, что это не лучшая команда [Европы] последних нескольких лет, но их тренер знает, как организовать игру, чтобы добиться результата.

Они были очень разумны в мельчайших компонентах игры. «Атлетико» показал по-настоящему хороший командный футбол, футболисты своевременно занимали необходимые позиции на поле и выполняли все в интересах команды», – сказал Фердинанд.

Гол, которым «МЮ» выкинули из Лиги чемпионов. «Атлетико» просто порвал оборону хитрым маневром

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные