«Атлетико» был очень разумен в мельчайших компонентах игры». Фердинанд о победе мадридцев над «МЮ»

Рио Фердинанд прокомментировал выход «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался после победы мадридского клуба над манкунианцами (1:0) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 1:1).
«Нужно отдать должное «Атлетико». Все говорят, что это не лучшая команда [Европы] последних нескольких лет, но их тренер знает, как организовать игру, чтобы добиться результата.
Они были очень разумны в мельчайших компонентах игры. «Атлетико» показал по-настоящему хороший командный футбол, футболисты своевременно занимали необходимые позиции на поле и выполняли все в интересах команды», – сказал Фердинанд.
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