Владислав Радимов: «Не понимаю, для чего нужен сбор сборной России, но тренеру виднее»

не видит смысла в мартовском сборе сборной России.

Российская команда в связи с отстранением от международных турниров не будет проводить матчи в этом месяце.

– Не понимаю, для чего нужен этот сбор, но тренеру виднее. Мне сложно об этом говорить. Спросите лучше об этом Валерия Георгиевича.

В составе нет ничего удивительного, все на своих местах. Все ребята играют в своих клубах, поэтому в функциональном плане должно быть все в порядке.

– В списке есть семь футболистов из «Зенита», о чем это говорит?

– О том, что лидер, разве это плохо? – сказал бывший капитан петербургской команды.