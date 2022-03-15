Владислав Радимов: «Не понимаю, для чего нужен сбор сборной России, но тренеру виднее»

Владислав Радимов не видит смысла в мартовском сборе сборной России.
Российская команда в связи с отстранением от международных турниров не будет проводить матчи в этом месяце.
– Не понимаю, для чего нужен этот сбор, но тренеру виднее. Мне сложно об этом говорить. Спросите лучше об этом Валерия Георгиевича.
В составе нет ничего удивительного, все на своих местах. Все ребята играют в своих клубах, поэтому в функциональном плане должно быть все в порядке.
– В списке есть семь футболистов из «Зенита», о чем это говорит?
– О том, что «Зенит» лидер, разве это плохо? – сказал бывший капитан петербургской команды.