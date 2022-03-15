Свищев об Абрамовиче: «Теперь он может обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня»

призвал Романа Абрамовича инвестировать в российский футбол.

На этой неделе власти Великобритании призвали болельщиков не скандировать имя владельца клуба на матчах.

«Британские власти дошли уже до того, что вводят запреты не только для российских граждан, но и для собственных граждан. Как можно запрещать поддерживать собственную команду и человека, который по факту поднял клуб «Челси» со дна?

Абрамович вложил в британский клуб столько денег и времени, что нужно иметь уважение к этому труду. С другой стороны, мы можем думать о том, что человек с опытом теперь сможет обратить свое внимание на российский футбол и создать здесь клуб высочайшего уровня.

Думаю, сейчас самое время для того, чтобы использовать момент для качественного улучшения наших спортивных клубов за счет собственных ресурсов. А опыт таких людей, как Абрамович, несомненно, будет ценным для нашей спортивной индустрии.

Что касается британского руководства, то в очередной раз говорю о том, что пора перестать мешать спорт с политикой. Лучше пусть они сосредоточатся на ценообразовании бензина в своей стране, который дорожает с каждым часом», – сказал депутат Госдумы.