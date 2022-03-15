Кассано о Роналду: «Он не входит в число лучших игроков мира, не голы определяют футболиста. Историю творили гении Зидан и Иньеста»

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Антонио Кассано объяснил, почему не считает Криштиану Роналду одним из лучших игроков в истории футбола.

«Я снимаю шляпу перед ним за его 807 голов. Но Криштиану не входит в число лучших футболистов планеты.

В число лучших бомбардиров? Да. Сильный ли он нападающий? Безусловно. И у него есть трофеи.

Криштиану можно сравнить с Индзаги или Трезеге. Это были выдающиеся игроки, но давайте будем откровенны: играть в красивый футбол – это нечто другое.

Не голы определяют футболиста. Иньеста не забил и 60 голов, Зидан не добрался до сотни… Но эти гении творили историю футбола», – сказал Кассано.

Мощь Роналду – не только хет-трик, но и 8 ударов (весь «Тоттенхэм» нанес 10!). Вклад Рангника в победу тоже есть

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