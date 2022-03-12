«Бензема гораздо сильнее Роналду. Карим в топ-5 лучших нападающих в истории, у Криштиану нет такой утонченности». Кассано о форвардах

считает, что лучше .

«Насколько я понимаю футбол, Бензема в роли центрального нападающего гораздо сильнее, чем Криштиану Роналду.

Роналду хотел забивать как угодно, ему было без разницы, но у него не было такой утонченности, как у Бензема. Карим уникален. Он так сыграл, что я готов включить его в пятерку лучших центрфорвардов в истории. Роналдо, ван Бастен, Левандовски, Ибрагимович... И Бензема. Он здесь уже 20 лет.

Карим – это что-то уникальное. Он на третьем месте в списке лучших бомбардиров Франции, хотя не играл за сборную шесть лет. У Бензема есть инстинкт убийцы, который присущ девяткам, и мастерство как у Зидана», – заявил экс-форвард сборной Италии в Twitch.

Статистику Бензема можно изучить здесь, а показатели Роналду – тут.

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