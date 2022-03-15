«ПСЖ» предложил «Барсе» подписать Неймара. Ему уже несколько месяцев ищут новый клуб (Foot Mercato)

«ПСЖ» предложил «Барселоне» подписать Неймара.

Как пишет Foot Mercato, форвард больше не считается неприкасаемым, и «ПСЖ» уже несколько месяцев ищет бразильцу новый клуб. В последние недели парижане предлагали его нескольким европейским командам, включая «Барселону».

Пока неизвестно, как к перспективе такого трансфера относятся 30-летний игрок и «Барса».

В этом сезоне футболист провел 20 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.

Полную статистику Неймара можно изучить здесь.

Ого, фанаты «ПСЖ» мощно освистали Неймара и Месси. Несмотря на 3:0!