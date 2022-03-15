«Учитывая причины санкций, стремление ссылаться на «честность» выглядит как ирония». «Мидлсбро» про просьбу «Челси» о матче без фанатов

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«Мидлсбро» ответил на просьбу «Челси» о проведии матча Кубка Англии без зрителей.

«Мы ознакомлены с просьбой «Челси» о проведении субботнего матча шестого раунда Кубка Англии при пустых трибунах и считаем их предложение странным и не имеющим никаких оснований.

Все заинтересованные стороны хорошо осведомлены о причинах, по которым «Челси» подвергся санкциям, и о том, что это не имеет никакого отношения к «Мидлсбро».

Предполагать, что «Мидлсбро» и наши болельщики должны быть наказаны не только крайне несправедливо, но и необоснованно.

Учитывая причины этих санкций, стремление «Челси» ссылаться на спортивную «честность» в качестве причины для игры за закрытыми дверями кажется крайней степенью иронии.

В настоящее время мы ожидаем официального уведомления от Футбольной ассоциации Англии о следующих шагах, но будьте уверены, что «Мидлсбро» будет самым решительным образом противостоять действиям «Челси», – сказано в заявлении клуба из чемпионшипа.

«Челси» примет «Мидлсбро» в матче 1/4 финала Кубка Англии 19 марта.

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