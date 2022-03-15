«Челси» попросил провести матч Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей из-за санкций

«Челси» попросил провести матч с «Мидлсбро» без зрителей.

Клуб сообщил, что не сможет продать билеты своим болельщикам на игру 1/4 финала Кубка Англии из-за наложенных санкций.

«Для турнира важно, чтобы матч против «Мидлсбро» состоялся, однако мы с крайней неохотой просим Футбольную ассоциацию Англии разрешить провести игру без зрителей ради спортивной честности.

Мы считаем, что это самый справедливый способ действовать в нынешних обстоятельствах», – говорится в заявлении «Челси».

примет «Челси» 19 марта.

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