«Челси» попросил провести матч Кубка Англии с «Мидлсбро» без зрителей из-за санкций

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«Челси» попросил провести матч с «Мидлсбро» без зрителей.

Клуб сообщил, что не сможет продать билеты своим болельщикам на игру 1/4 финала Кубка Англии из-за наложенных санкций.

«Для турнира важно, чтобы матч против «Мидлсбро» состоялся, однако мы с крайней неохотой просим Футбольную ассоциацию Англии разрешить провести игру без зрителей ради спортивной честности.

Мы считаем, что это самый справедливый способ действовать в нынешних обстоятельствах», – говорится в заявлении «Челси».

«Мидлсбро» примет «Челси» 19 марта.

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