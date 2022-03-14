Андронов об истории Уткина про Тимощука: «Нам билеты на тот матч делал Тимощук, и денег не брал. И вообще не помню случаев, чтобы с кого-то он их брал»

опроверг слова Василия Уткина про .

Уткин в своем телеграм-канале рассказал историю о том, что Тимощук запросил для друзей большое количество билетов на матч с «Баварией» в 2008 году, а позже выяснилось, что эти билеты продавали спекулянты.

«По поводу истории от . Я на том матче был, нам с Кириллом Дементьевым билеты делал как раз Тимощук, и денег с нас не брал. И я вообще не помню случаев, чтобы с кого-то он их брал в таких ситуациях. А ситуации, когда кто-то из окружающих игроков друзей-прилипал «попросил билет» а потом его продал – полно в любых командах, и наших и не наших.

Так что тут звон не по адресу, ИМХО.

Да, и еще. Раз у нас тут вечер воспоминаний. Это только в нашем футболе билеты принято давать. У меня есть друзья в «Боруссии Дортмунд». Я раз, наверное, сто через них заказывал билеты. Если я был один, мой друг-немец мог и просто мне его вручить. Если 2/3/4 – он мог только помочь купить! Да и один – он тоже покупал и просто мне его дарил.

Там все совершенно иначе устроено! И Тимощук много раз в «Баварии» мне билет дарил. Но иногда – приходилось и покупать. Нормальный мир устроен так.

Кстати, и Уткину с Радимовым Тимощук билеты дарил. На мадридский финал ЛЧ. Они не доехали – и билеты пропали. Весьма недешевые, к слову...», – написал Андронов.