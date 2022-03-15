Анчелотти о 3:0: «Реал» контролировал матч, но «Мальока» агрессивно защищалась и знала, как ей играть»

прокомментировал разгром «Мальорки» (3:0) в 28-м туре .

«В этом матче мы хорошо играли, контролировали его ход, что было непросто, поскольку удачно провела первый тайм. Стало попроще после гола Винисиуса, но возникли кое-какие проблемы из-за травм и замен.

«Мальорка» агрессивно и качественно защищалась, использовала забросы и хорошо понимала, как ей нужно играть. Был даже явный голевой момент.

Было много единоборств, но судья провел хороший матч, а это порой непросто. Считаю его работу хорошей.

О травмах мне пока нечего сказать, надо смотреть на результаты обследования. Надеюсь, повреждения не очень серьезные», – сказал главный тренер .

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