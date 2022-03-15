«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 8 матчей, «Барселона» – 12. Они встретятся 20 марта

«Реал» и «Барселона» подходят к класико с сериями без поражений.
«Мадрид» продлил серию побед во всех турнирах до 5 матчей, разгромив «Мальорку» (3:0).
Также мадридцы не проигрывают в чемпионате Испании больше двух месяцев. Начиная с 8 января у них 6 побед и 2 ничьих.
20 марта команда Карло Анчелотти примет «Барселону», которая в Ла Лиге в последний раз терпела поражение 4 декабря и с тех пор добилась 8 побед и 4 раза сыграла вничью.
«Реал» оторвался от «Севильи» на 10 очков после 28-го тура Ла Лиги