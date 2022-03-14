Генич о «Спартаке»: «Порция говна за «боление за «Краснодар» – стыдоба. Всегда будете девятыми, пока так воспринимаете, а Зарема считает, что судейство на доисторическом уровне»

рассказал о критике болельщиков «Спартака» после матча с «Краснодаром».

Красно-белые проиграли игру со счетом 1:2.

«Сейчас сложная ситуация. Футбол – возможность переключиться. От общей повестки и новостей. Но… адовые болельщики «Спартака» во всем хотят винить кого угодно, но не своих игроков или тренера.

Комментаторы, судьи, повторы, режиссеры – виноваты все. Только не команда. И не соперник. Который терпел и ждал свой шанс.

Я вроде должен привыкнуть и не обращать внимания. Но очередная порция говна, прилетевшая за «боление Краснодара», а «Спартак» был хорош, но не повезло, и комментаторы с судьей нас прибили» – стыдоба. На эмоциональном послевкусии.

И пока так все будут воспринимать, а Зарема считать, что судейство на доисторическом уровне – «Спартак» будет всегда девятым. Или рядом с этим местом.

Врагов не надо искать внешне, может, они где-то рядом с вами. От «Динамо» до «молодежи «Краснодара» прошла всего неделя. Так не бывает, что «там мы в порядосе, а сегодня нам все мешали».

Проиграли – примите. И двигайтесь дальше. Задач, кроме Кубка, все равно больше нет в этом сезоне», – написал комментатор «Матч ТВ».

4 судейских выбора, решивших исход «Спартак» – «Краснодар». Видите ошибки?