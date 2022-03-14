Степашин про Абрамовича: «Надо вкладывать в Россию, любить свою страну. «Челси» – хороший клуб, но попал в собственную ловушку»

высказался про Романа Абрамовича и его ситуацию в «Челси».

– Не можем не спросить про нашего с вами «любимого» героя – про Абрамовича, который вроде как «Челси» продал, а деньги ему не отдали, заморозили. Как помочь Роману Абрамовичу?

– Насчет Романа Абрамовича – никто помогать не собирается. Бог ему судья, что называется. А что касается «Челси», это проблема АПЛ.

На самом деле клуб хороший, но они попали в свою собственную ловушку. Теперь пускай сами об этом и думают. Меня ведь «Челси» меньше всего беспокоит, я откровенно говорю.

Я свою позицию не менял по поводу покупки «Челси», всех этих эпатажных вещей. Как видите, не спасло, не помогло. Надо вкладывать в Россию, любить свою страну.

– Надо было оставаться губернатором Чукотки и вкладывать в «Динамо»?

– Нет, в «Динамо» не надо. Справимся.

– В сборную. Тогда бы никто деньги не заморозил.

– Сборной, кстати, Абрамович частично помогал, надо отдать ему должное.

Он проплачивал заработную плату Гусу Хиддинку, если вы помните, когда мы заняли четвертое место на первенстве Европы.

– Тогда чуть-чуть попереживаем за его футбольное будущее.

– Это да, – заявил член совета директоров .