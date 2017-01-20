Сборная Дании подвергла критике Катар за нарушение прав человека: «Мы не выбирали это место для проведения ЧМ»

Мужская сборная Дании выразила поддержку Датскому футбольному союзу (DBU) в отношении позиции по ситуации в Катаре.

Футболисты встретились с руководством союза, обсудили предстоящий ЧМ-2022 и поддержали критику, направленную против властей Катара из-за нарушения прав человека в стране.

DBU длительное время работает над изменением положения дел в Катаре, публично критикуя местные власти, пытаясь сотрудничать с ними, организаторами чемпионата мира и представителями ФИФА в этом вопросе.

«Как капитан, я должен сказать, что мы, игроки, не выбирали местом проведения ЧМ-2022 Катар. Мы крайне критически относимся к условиям соблюдения прав человека в этой стране.

Конечно, мы всецело и решительно поддерживаем критику DBU в отношении Катара.

Мы, игроки, несколько раз публично демонстрировали нашу позицию по отношению к чемпионату мира в Катаре, но теперь мы должны сосредоточиться на игре – чтобы пройти отбор на этот турнир, а затем позволить DBU как организации вести политическую борьбу за пределами поля», – сказал капитан сборной Дании Симон Кьер.

В 2021 году Датский футбольный союз провел слушания по ситуации с правами человека в Катаре, написал несколько критических писем в адрес ФИФА и высказал критические замечания на встречах и конференциях, на которых присутствовали люди из ФИФА, Amnesty International и организаторы чемпионата мира.

Игроки мужской сборной Дании регулярно получают информацию об условиях в Катаре от Amnesty International.

Сообщалось, что более 6700 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента получения страной права на проведение ЧМ-2022.

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