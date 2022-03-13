Артета о 2:0 с «Лестером»: «Большая победа. Я очень доволен «Арсеналом», взаимодействие игроков было потрясающим»

доволен победой над .

Лондонцы обыграли «лис» на своем поле в 29-м туре (2:0).

– Если бы мы не приложили усилий, не обыграли бы «Лестер». Это хорошая команда, и они очень усложнили нам задачу. Большая победа.

Я очень доволен тем, что игроки понимали, что нужно делать. Соперник пытался перегружать отдельные участки поля, и мы поняли, как с этим справиться.

Доволен и нашим движением, а также взаимодействие между игроками было потрясающим.

– «Арсенал» будет в Лиге чемпионов?

– Реальность в футболе такова, что когда дело доходит до предсказаний по поводу того, что может случиться, никто не может сделать это правильно. Единственное, что мы можем контролировать, – это наши выступления.

У нас хорошие позиции, но еще есть за что бороться. Дальше у нас «Ливерпуль» – знаем, насколько это будет тяжело, но мы постараемся победить, – сказал главный тренер «Арсенала».