Тренер «Краснодара» о 2:1 со «Спартаком»: «У Ваноли есть система, но мы отработали, как ее вскрывать»

Александр Сторожук высказался о победе «Краснодара» над (2:1) в 21-м туре .

«Очень трудный матч, крепкий соперник. Хорошая самоотдача нашей команды – на поле, на скамейке. Если будем так продолжать, то будет все хорошо.

У Ваноли есть система: крайние латерали высоко поднимаются, три нападающих не всегда отрабатывают в оборону. Очень организованная команда, но мы отработали, как их вскрывать.

Просили больше задействовать фланги и крайних защитников, чтобы растягивать. Просили контроль, просили менять флаг-центр-фланг. Знали, что появится ситуация, когда можно будет вбегать. Донесли до ребят в перерыве, что это надо делать. Поэтому получилось.

Судейство не комментируем. Есть спорные моменты, но они обоюдные.

Ситуация с легионерами очень сплотила команду. Ребятам про это даже не надо говорить, они сами про это говорят. Это очень приятно», – заявил исполняющий обязанности главного тренера .