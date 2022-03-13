Почеттино о 3:0 с «Бордо»: «С грустью воспринял победу «ПСЖ». Ситуация не лучшая»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 28-го тура Лиги 1 с «Бордо».
Парижане разгромили соперника со счетом 3:0. Это была первая игра команды после вылета от «Реал Мадрид» на этапе 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это был сложный матч в тяжелых условиях. Команда хорошо отреагировала на происходящее, проявила профессионализм.
Ситуация не лучшая. Мы довольны сегодняшним результатом, но если говорить о контексте, то я воспринял его с грустью. Думаю, все, кто любит «ПСЖ», разделяют это чувство, эту боль от поражения. И мне грустно из-за того, что я сегодня пережил. Мы понимаем разочарование фанатов. Ответственность лежит на нас, и мы должны принять ее все вместе, как команда», – сказал Почеттино.
Почеттино о поражении от «Реала»: «ПСЖ» был сильнее до 60-й минуты. Не понимаю, почему не свистнули фол на Доннарумме»