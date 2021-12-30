Романцев о Ваноли в «Спартаке»: «Удивляет, что ведущие команды возглавляют помощники именитых тренеров. Юран? Почему нет? Команду должен тренировать спартаковец»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Олег Романцев Массимо Каррера Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал назначение в московский клуб итальянца Паоло Ваноли, бывшего помощника Антонио Конте.

– Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься (смеется).

Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

– Как относитесь к заявлению Юрана, который готов возглавить «Спартак»?

– С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и еще раз повторю – нашу команду должен возглавлять только спартаковец! – сказал Романцев.

Сергей Юран сейчас занимает пост главного тренера «СКА Хабаровск». Дальневосточная команда занимает 5-е место в Олимп-ФНЛ после 25 матчей, набрав 41 очко.

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