Олег Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. Играли качественнее «Динамо» во всех отношениях»

остался доволен игрой «Спартака» в матче против (2:0).

– К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве – ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?

– Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре!

«Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ.

И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.

– Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?

– Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал!

А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.

– Главный вывод после такого дерби?

– «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить.

А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьезность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить! – сказал бывший главный тренер .