Олег Романцев: «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. Играли качественнее «Динамо» во всех отношениях»

Олег Романцев остался доволен игрой «Спартака» в матче против «Динамо» (2:0).
– К перерыву «Спартак» забил два гола и остался в большинстве – ожидали такой агрессивной игры в исполнении красно-белых?
– Если честно, это стало для меня приятной неожиданностью. Причем счет абсолютно по игре!
«Спартак» играл качественнее во всех отношениях: больше двигался, чаще менял направление атак, при отходе успевал вовремя перекрывать свободные зоны. Не случайно до перерыва у «Динамо» не было ни одного удара в створ.
И это при том, что команда располагает такими острыми и забивными игроками, как Грулев, Захарян и, конечно, Смолов.
– Удивило, что Ваноли оставил в запасе Соболева, а Зобнина выпустил только в концовке?
– Если бы «Спартак» проиграл, то я бы первый сказал, что это ошибка тренера. Но он сделал выбор в пользу тех, кто лучше готов. И не прогадал!
А Николсон и Бакаев своей уверенной игрой это подтвердили. Учитывая результативность Николсона, Соболеву придется очень постараться, чтобы вернуть себе место в составе.
– Главный вывод после такого дерби?
– «Спартак» подарил надежду на лучшие времена. И надо в это верить.
А «Динамо» разочаровало, поставив под сомнение серьезность своих претензий в споре с «Зенитом». А по-настоящему порадовали 20 тысяч болельщиков. Значит, жив футбол и будет жить! – сказал бывший главный тренер «Спартака».