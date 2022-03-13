Крыховяк перейдет в АЕК из «Краснодара». Хавбек будет играть в Греции до конца сезона (Sportowe Fakty)

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Гжегож Крыховяк перейдет из «Краснодара» в греческий АЕК.

По данным Sportowe Fakty, полузащитник будет выступать за афинский клуб до конца сезона. Эту информацию подтвердил источник, близкий к АЕК, а также два греческих журналиста.

У Крыховяка были предложения из Германии и Испании, но футболист не смог договориться с клубами из этих стран. Вероятно, летом 32-летний поляк вернется в «Краснодар», чтобы оформить полноценный трансфер в другой клуб.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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