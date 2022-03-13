Слуцкий о легионерах «Рубина»: «Мой прогноз – потерями Хакшабановича и Дрейера это не ограничится»

считает, что «Рубин» покинут не только и .

– «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем. Как отнеслись к этой новости?

– Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз – это все не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера. Мы общаемся, понимаем ситуацию внутри команды. Но подробности мы пока оставим внутри. Когда какая-то информация будет официальной, мы ее объявим.

Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснется или уже коснулось практически всех команд РПЛ, – сказал тренер «Рубина».

Теперь минус 5 легионеров у «Ростова» и минус 2 у «Рубина». В списке покинувших РПЛ почти 30 человек