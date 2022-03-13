«Челси» попросил правительство Британии отменить запрет на трансферы и продление контрактов

просит правительство Британии смягчить ограничения, наложенные на клуб.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб очень просит правительство Великобритании отменить запрет на трансферы и продление контрактов с игроками, так как опасается, что это приведет к дефициту защитников в команде.

Контракты между «Челси» и защитниками , и истекают летом.

Если правительство не разрешит «Челси» продлевать контракты и сохранит запрет на трансферы, то лондонский клуб потеряет всех этих футболистов и не сможет их заменить.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты