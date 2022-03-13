«Челси» попросил правительство Британии отменить запрет на трансферы и продление контрактов

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Сесар Аспиликуэта Антонио Рюдигер Андреас Кристенсен Футбол

«Челси» просит правительство Британии смягчить ограничения, наложенные на клуб.

Как пишет The Telegraph, лондонский клуб очень просит правительство Великобритании отменить запрет на трансферы и продление контрактов с игроками, так как опасается, что это приведет к дефициту защитников в команде.

Контракты между «Челси» и защитниками Сесаром Аспиликуэтой, Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном истекают летом.

Если правительство не разрешит «Челси» продлевать контракты и сохранит запрет на трансферы, то лондонский клуб потеряет всех этих футболистов и не сможет их заменить.

10 марта правительство Великобритании ввело санкции против Романа Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в том числе футбольный клуб.

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