Пиоли об 1:0 с «Эмполи»: «Милан» не доминировал, но контролировал игру»

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Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (1:0).

Главный тренер «Милана» высказался после матча 29-го тура Серии А.

«Мы провели хороший матч, контролировали игру и не особо рисковали. «Эмполи» доставил нам немного хлопот, играя в пас, мы допускали ошибки, разыгрывая мяч у своих ворот, но в целом оборонялись мы хорошо.

Нам нужно не допускать разрывов между линиями, чтобы мы могли прессинговать, отбирать мячи и тут же проводить атаки.

В начале второго тайма мы немного сбавили обороты, и недостаток движения мешал нам обострять игру. Мы не доминировали сегодня, но контролировали игру точно.

Конечно, было бы идеально решить исход раньше, но на этой стадии сезона у каждого свои цели, и чтобы победить, нужно приложить немало усилий», – сказал Пиоли.

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