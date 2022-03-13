Пиоли об 1:0 с «Эмполи»: «Милан» не доминировал, но контролировал игру»

Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Эмполи» (1:0).
Главный тренер «Милана» высказался после матча 29-го тура Серии А.
«Мы провели хороший матч, контролировали игру и не особо рисковали. «Эмполи» доставил нам немного хлопот, играя в пас, мы допускали ошибки, разыгрывая мяч у своих ворот, но в целом оборонялись мы хорошо.
Нам нужно не допускать разрывов между линиями, чтобы мы могли прессинговать, отбирать мячи и тут же проводить атаки.
В начале второго тайма мы немного сбавили обороты, и недостаток движения мешал нам обострять игру. Мы не доминировали сегодня, но контролировали игру точно.
Конечно, было бы идеально решить исход раньше, но на этой стадии сезона у каждого свои цели, и чтобы победить, нужно приложить немало усилий», – сказал Пиоли.