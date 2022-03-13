Аллегри о дубле Мораты: «Альваро – один из лучших форвардов Европы по технике»

включил в число лучших форвардов Европы.

Испанец сделал дубль за в матче 29-го тура Серии А против «Сампдории» (3:1).

«Альваро – один из лучших нападающих Европы в плане техники. Если он будет больше времени проводить спиной к воротам, то у него будет больше проблем.

Когда же он действует чуть ближе к флангу, то, получая свободное пространство, благодаря своему мастерству великолепно себя проявляет.

Команда с точки зрения техники сегодня хорошо поработала. Нам нужно грамотнее действовать, когда мы контролируем ход матча: снижать темп и совершать рывки под вертикальные передачи. Нам следует понять, когда стоит побыть терпеливыми и дождаться подходящего момента.

«Сампдория» – непростая команда, нам нужна была эта победа для того, чтобы закрепиться на четвертом месте и подготовиться к игре с «Вильярреалом» наилучшим образом.

Кин хорошо сыграл: заработал пенальти, поучаствовал в первом голе. Он важен для нас. Естественно, он еще молод и должен расти, особенно в части работы с мячом. Но когда перед ним есть свободное пространство, он может быть страшен.

От игры Рабьо есть ощущение, что он способен забивать по 10 голов за сезон, но этого не происходит. Ему нужно действовать в атаке более раскованно и эффективно», – сказал главный тренер туринцев DAZN.

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