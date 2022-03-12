Вратарь «Юве» Шченсны отбил 3 последних пенальти в Серии А – с «Сампдорией» и дважды с «Ромой»

отразил три пенальти подряд в матчах за в чемпионате Италии.

Голкипер туринцев сегодня не позволил забить с одиннадцатиметровой отметки полузащитнику «Сампдории» . Поляк отбил удар, направленный в правый от него угол. В итоге «Ювентус» победил в матче 29-го тура Серии А со счетом 3:1.

Шченсны спасал команду и при двух предыдущих пенальти в его ворота. 17 октября ему не забил хавбек «Ромы» Жордан Верету, а 9 января голкипер не позволил отличиться уже полузащитнику римлян Лоренцо Пеллегрини.

Подробно со статистикой 31-летнего вратаря можно ознакомиться здесь.